Menina de 12 anos vence combate de MMA contra lutadora de 24 no Japão

A lutadora Momoko Yamasaki, de 24 anos, disse que não teria piedade da menina Momo Shimizu, de 12, em luta marcada para o dia 20 de maio no evento de MMA japonês "Deep Jewels". Mas no duelo realizado na madrugada deste sábado no Shinjuku Face, em Tóquio, aconteceu exatamente o contrário.

Após alguns chutes frontais, Momo Shimizu conseguiu pegas as costas de Yamazaki e encaixou o mata-leão. Yamazaki parecia que resistiria ao ataque até o fim do round, mas o árbitro interrompeu a luta quando percebeu que a lutadora de 24 anos havia apagado.

"Momo treina MMA seis vezes por semana, em media três horas por dia, desde que estava no jardim de infância e já fez mais de 100 lutas de jiu-jítsu, kickboxing e caratê, e é muito mais experiente que Momoko Yamazaki", disse o treinador de Momo Shimizu, Shu Hirata.