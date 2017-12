Michael Bisping é acusado de estrangular funcionário de academia

Uma das atrações do UFC 217, no próximo dia 4, o atual campeão dos pesos-médios do Ultimate Michael Bisping é acusado de ter agredido o funcionário de uma academia, de 19 anos. A notícia foi publicada pelo portal TMZ.

Bisping, que fará a luta principal contra o canadense Georges St-Pierre, teve um processo aberto contra ele na Corte Superior da Califórnia, em Orange County.

Segundo a documentação, o funcionário da academia Antonio Georgakopolous, de 19 anos, foi pegar alguns pesos para colocá-los no lugar, quando uma pessoa - Bisping - teria gritado com ele, xingando-o de "idiota" e "babaca", acrescentando: "você sabe quem eu sou!". Os fatos teriam sido presenciados por uma testemunha.

Ainda de acordo com o processo, Bisping, muito irritado, teria estrangulado o jovem por três segundos, impedindo-o de respirar, após o que a polícia foi chamada.

O lutador ou sua assessoria não comentaram o assunto.