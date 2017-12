Michael Bisping revela que irá se aposentar em 2018 no UFC Londres

Michael Bisping já flertou com a aposentadoria em algumas ocasiões, mas ao que tudo indica o inglês está mesmo determinado a pendurar as luvas nos próximos meses. Com luta agendada para o dia 25 de novembro, em Xangai, na China, quando substituirá Anderson Silva no duelo contra Kelvin Gastelum, o ex-campeão peso médio do UFC já definiu a data e local que entrará em ação pela última vez: dia 17 de março, em Londres, na Inglaterra.

“Acontecerá um evento em Londres (minha despedida). Eu adoraria lutar lá. Eu adoraria fazer parte disso para agradecer aos britânicos que me apoiaram e fazer minha última luta lá. Eu definitivamente quero que minha última luta aconteça na Inglaterra. Eu sempre quis que minha luta de aposentadoria fosse na Inglaterra”, revelou em entrevista ao programa ‘The MMA Hour’.

O combate contra Gastelum será apenas 21 dias depois da derrota sofrida para Georges St. Pierre no UFC 217, realizado no dia 4 de novembro, em Nova York (EUA), quando perdeu o cinturão da divisão até 84kg. Segundo Bisping, a decisão em aceitar o confronto foi tomada para apagar a imagem deixada em sua atuação mais recente.

"É hora de seguir em frente e fazer outra coisa na minha vida. É por isso que eu quero lutar contra Kelvin (Gastelum), porque sei que posso fazer melhor do que fiz na semana passada (se referindo ao UFC 217). Eu aceitei essa luta apenas porque ‘você é tão bom quanto sua última luta’, e a minha última luta não foi de acordo com o plano. Eu me sinto bem, estou em boa forma, não tenho ferimentos, então por que não?”, disse o inglês, que completou reafirmando que encerrará sua carreira no início do próximo ano.

"Eu estava planejando para que minha última luta fosse em março (de 2018). Essa (luta) não estava nos planos, então fazer uma extra. Esse não era o plano, mas as circunstâncias me colocaram nesta situação”, concluiu.