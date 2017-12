Miesha Tate detona possível luta entre Ronda e Cyborg: 'Seria ridículo'

O desafio feito por Edmond Tarverdyan, treinador do Ronda Rousey, que sugeriu que a ex-campeã peso galo do UFC enfrente Cris Cyborg em seu retorno ao octógono pegou muita gente de surpresa. A ex-lutadora Miesha Tate, por exemplo, não escondeu seu descontentamento. Sem poupar criticas a Tarverdyan, ‘Cupcake’ julgou o duelo como ‘ridículo’, contestando as reais intenções do treinador em querer casar esse combate.

“Eu vou dar uma salva de palmas à Cyborg, porque iria parecer que ela estaria fazendo bullying se aceitasse enfrentar a Ronda. Seria ridículo. É muito sem noção sequer pensar nisso. Eu não acredito que o Edmond sugeriu algo tão estúpido!. (…) Acho que o Edmond só quer mais um cheque para tentar pagar seus problemas de falência”, declarou em entrevista ao programa de rádio ‘MMA Tonight’.

Miesha já protagonizou uma longa rivalidade com Ronda, tendo enfrentando a loira em duas oportunidades, perdendo por finalização em ambas. No entanto, embora não tenha um bom relacionamento com a rival, Tate garante que não gostaria de vê-lá apanhando de Cyborg.

“Coitada da Ronda. Eu não sou uma grande fã dela, mas eu não gostaria de ver ela ser assassinada pela Cyborg nesse ponto de sua carreira. Esse esporte não é isso. É sobre marcar combates competitivos e eu não acho que seja justo pedir algo assim. Se você cuida do seu atleta, por que você faria isso?”, concluiu.