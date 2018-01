Mike Tyson investe na produção de maconha na Califórnia

Parece que Mike Tyson não cansa de acrescentar atividades ao seu currículo. Agora, o ex-pugilista resolveu abrir um novo investimento na Califórnia, nos Estados Unidos. Aproveitando a legalização do uso recreativo e medicinal de Cannabis, ele começou a produzir e estudar os benefícios medicinais da planta.

Os detalhes do terreno com mais de 160 mil m² para o cultivo, foram relevados pelo site americano Blast, que divulgou uma reportagem exclusiva com a chamada: "Mike Tyson começa o novo ano pensando verde".

Inaugurado no dia 20 de dezembro, o espaço conta com hidratação para o cultivo, estação de extração, fábrica e anfiteatro para a realização de palestras.

Vale relembrar que em 2000, o lutador foi acusado no exame antidoping pelo uso de maconha. Na época, o combate contra o polonês Andrew Golota ficou sem resultado e Tyson foi multado em US$ 5 mil.

