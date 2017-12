Mike Tyson lança videoclipe para provocar Soulja Boy e Floyd Mayweather

Noticiamos recentemente que os rappers Chris Brown e Soulja Boy pretendem se enfrentar em uma luta de boxe e ambos escolherem lendas do esporte como treinadores. Mike Tyson está treinando Chris Brown e para provocar o adversário de seu pupilo, resolveu criar a música "If You Show Up" (Se Você Aparecer), com frases como “Estou ensinando ele como chutar sua bunda" e “Eu sou Mike Tyson, o maior de todos os tempos”.

O ex-campeão lançou ainda nesta terça-feira, um videoclipe da música em que provoca Soulja Boy e também Floyd Mayweather Jr., que está a frente do treinamento do outro rapper. O duelo deve acontecer em março, mas ainda não há uma data definida.