Mike Tyson opina sobre luta: 'McGregor será morto por Mayweather'

Faltando um mês para a "luta do século" entre o norte-americano multicampeão de boxe Floyd Mayweather e o campeão dos leves do UFC, o irlandês Conor McGregor, há um certo consenso entre estrelas do boxe de que McGregor não terá chance no combate.

O principal motivo apontado é a falta de experiência do irlandês no boxe, esporte cujas regras vão ser a regra na luta. E uma das vozes que surgiram para apontar a "falta de chance" de McGregor foi a do ex-campeão dos pesos-pesados e um dos maiores lutadores da história, Mike Tyson.

Em entrevista ao podcast Barstool Sports Pardon, Tyson criticou o fato do combate ter acertado nas regras do boxe. Segundo ele, um mix de regras que permitisse ao atleta do UFC soltar alguns golpes de MMA tornariam a disputa mais interessante, mas o irlandês vai pagar uma multa pesada se assim o fizer.

“McGregor será morto. Boxe? Fico nervoso porque eu achei que eles usariam regras de MMA contra o boxe, porque é sobre isso que falamos: Pode um boxeador bater um lutador de MMA?", questionou Tyson.

"Conor colocou seu estúpido traseiro em uma posição em que ele será nocauteado, porque o outro cara vem fazendo isso desde que era um bebê. E Conor não pode chutar ou agarrar. ele não terá chance”, afirmou o ex-campeão.