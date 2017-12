Minotouro é pego em antidoping e está fora do UFC Winnipeg

O veterano lutador Rogério Minotouro foi suspenso preventivamente pelo UFC por ter caído em teste antidoping conduzido pela USADA. O próprio atleta fez questão de dar a notícia a seus fãs através de seus perfis nas redes sociais e garantiu sua inocência. De acordo com Minotouro, a USADA achou um diurético nas amostras colhidas. O brasileiro tinha luta marcada com Jared Cannonier para o UFC Winnipeg, em dezembro, mas o duelo foi cancelado.

Através de um longo comunicado dedicado a seus alunos, fãs, amigos e família, o meio-pesado declarou que ainda não tem todas as explicações e detalhes do teste positivo, mas garantiu que irá buscar o erro, dizendo ainda que jamais usou algo ilícito que melhorasse sua performance em sua longa carreira.

"Hoje fui surpreendido pela USADA - órgão de controle de doping - que disse que apareceu uma substância diurética em meus exames (...) Eu sempre joguei nas regras, sou um lutador veterano e estou no esporte há muito tempo; e eu quero sempre dar exemplo para os mais novos que se espelham na carreira que eu construí e jamais iria me envolver com algo ilícito para melhorar a minha performance ou ganhar alguma vantagem. unca precisei tomar diutético, todos que me acompanham principalmente os meus treinadores, sabem que nunca tive dificuldades alguma para perder peso e essa é a função do diurético", declarou o brasileiro, que lamentou estar passando por esse problema e garantiu que irá provar sua inocência.

" (...) A partir de agora vamos investigar a fundo esta situação, venho dizer a todos vocês que estou confiante na minha inocência e vamos descobrir de fato o que aconteceu, e me defender na hora oportuna (...) É muito difícil estar passando por isso, para mim que sempre fui honesto , e principalmente com o meu trabalho, que me dediquei e ainda me dedico com muito amor", declarou Minotouro.

