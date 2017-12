Miocic defende cinturão dos pesados contra Ngannou no UFC 220

O cinturão dos pesos pesados estará em disputa no início de 2018! O campeão Stipe Miocic defende seu reinado contra o camaronês Francis Ngannou no UFC 220, evento que acontece no dia 20 de janeiro, em Boston (EUA). A notícia foi divulgada, na madrugada desta quinta-feira, 7, pelo site norte-americano MMA Junkie e deve ser oficializada da organização nas próximas horas.

Miocic, que tem um histórico profissional de 17 vitórias e duas derrotas, fará sua terceira defesa de cinturão na franquia. Caso vença Ngannou, o norte-americano de ascendência passa a ser o peso pesado com maior número de defesas de título na história do UFC. Antes, ele derrotou Alistair Overeem e o brasileiro Júnior Cigano, ambos por nocaute.

+ Vitor Belfort publica mensagem emocionada para a irmã desaparecida

+Lutador de MMA é 'finalizado' por fã com síndrome de Down; assista

+ Siga o Fera no Twitter!

Por outro lado, Ngannou é a nova sensação dos pesos pesados. O camaronês, de 31 anos, tem um cartel de 11 vitórias e apenas uma derrota. O 'Predador', como é conhecido, vem de 10 triunfos em série. Pelo Ultimate, ele emplacou triunfos sobre Luis Henrique KLB, Curtis Blaydes, Bojan Mihajlovic, Anthony Hamilton, Andrei Arlovski e Alistair Overeem, no UFC 218, que aconteceu no último sábado.

Duas disputas de cinturão no UFC 220

Além de Miocic x Ngannou, o UFC 220 terá outra disputa de cinturão. No segundo duelo mais importante da noite, Daniel Cormier defende o título dos meio-pesados contra o suíço Volkan Oezdemir.

Até o momento o Brasil terá três representantes no card: Thominhas Almeida encara Rob Font, Gleison Tibau mede forças contra Islam Makhachev e Francimar Bodão enfrenta Gian Villante.