Mirando Oscar, Spider revela que quer ser ator e escreveu série para o Netflix

Já na parte final de sua carreira no MMA, Anderson Silva já mira uma nova trajetória. Em conversa com jornalistas no Media Day do UFC 208, o brasileiro afirmou que já está se preparando para se tornar ator de Hollywood. Além disso, Spider revelou que escreveu uma série que foi comprada pelo Netflix.

No encontro no Rio de Janeiro, Silva disse que seu "maior sonho agora é, quem sabe, ganhar o Oscar". "Estou me preparando para isso. Tenho alguns testes para fazer em Hollywood, e tenho uma série da Netflix que escrevi e ela comprou a ideia. E outros projetos fora da luta, que além de ter o sonho de fazer essa luta com Roy Jones, sempre tive um sonho de ser ator de filmes de ação. Já estou há alguns anos estudando, e agora as coisas estão acontecendo. Tenho um time de pessoas fantásticas trabalhando comigo e me ajudando nesse projeto, e estou estudando bastante. Vamos ver o que vai acontecer."

Anderson Silva teve que interromper um pouco o projeto da série para se preparar para sua próxima luta, no UFC 208, contra Derek Brunson no UFC 208, em Nova York.