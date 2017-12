Musa do judô posta foto com rosto deformado após luta de MMA

A judoca e agora lutadora de MMA Luana Pinheiro, do Minas Tênis Clube, chocou seus seguidores no Instagram ao postar duas fotos dela mesma - o antes e o depois - de um combate no All Fights, em Minas Gerais. "Isso é MMA, bebê", resumiu.

“SIM! "É a mesma pessoa nas duas fotos!!! Para quem assustou com aquela foto que eu tinha postado, e que eu achei até bonitinha, vai morrer com essa. Mas tudo isso passa e a gente volta ao normal. Nem tudo são flores, não é?! São apenas ossos do ofício! E um machucado no rosto pode sim deformar sua cara! Kkkkkk. Isto é o MMA, bebê”, escreveu a lutadora no Instagram.

Conhecida pela beleza e pelas fotos sensuais que costuma mostrar, e por isso apelidada de musa das lutas, Luana participou, até agora, de três combates no MMA, somando duas vitórias e uma derrota, justamente na última luta, conta Cris Macfer, que acabou se sagrando campeã do torneio.

Em seu Instagram, Luana até se explicou para uma seguidora, que escreveu que ela teria sido "espancada" na luta. " Não fui espancada! Apenas machuquei o nariz. E isso é tão normal no mundo da luta, que anormal seria o seu "espancada?", respondeu.

Confira alguns posts de Luana:

You can't kill the spirit of the lionhearted. Uma publicação compartilhada por Luana Pinheiro (@luanapinheiro92) em Mar 21, 2017 às 9:07 PDT

