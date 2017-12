Musa do UFC revela desmaios durante corte de peso: 'Muito severo'

A peso mosca Paige VanZant fará sua estreia na nova divisão diante da experiente Jessica Eye no UFC 216. Tida como uma das musas do Ultimate, a jovem lutadora, de apenas 23 anos, revelou que a mudança de categoria foi motivada por problemas de saúde: ela disse ter desmaiado diversas vezes enquanto fazia o corte de peso para o limite dos palhas, de 52 kg.

Em entrevista ao programa The MMA Hour, VanZant declarou que não pretende nunca mais lutar no peso palha, onde iniciou sua carreira no UFC, quanto tinha apenas 20 anos, em 2014. A mudança, segundo ela, foi motivada também por seus pais, que a assistiram em seu último corte de peso.

“Eu bati o pé nesta decisão. Não vou mais lutar nos palhas. É hora de subir. Era um corte muito severo para mim. As pessoas, de repente, não percebem, mas eu sou muito mais pesada do que pareço. Honestamente, eu estava me matando pelo esporte. Passei mal e desmaiei nos cortes das minhas últimas duas ou três lutas. Na última vez que lutei, meus pais estavam na cidade e me acompanharam, viram meu corte e disseram que se eu fizesse isso de novo, eles iriam me deserdar”, declarou VanZant, revelando também que sua luta com Michelle Waterson quase foi cancelada por seu estado físico.”

“Nessa última luta, contra Michelle, eu desmaiei novamente e os médicos da Comissão quase não me liberaram para lutar. Agora faz sentido com a nova divisão eu tentar ir bem entre as moscas”, declarou.