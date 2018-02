Na véspera do julgamento, Jon Jones manda recado aos críticos: ‘Chupem’

Prestes a encarar a Comissão Atlética da Califórnia, no julgamento de seu caso de doping, Jon Jones se envolveu em outra polêmica. Através uma publicação nas redes sociais, o ex-campeão do UFC disparou contra os críticos.

Sem especificar se a mensagem foi diretamente para uma pessoa ou aos haters de forma geral, 'Bones' elevou seu feitos e encerrou com o curto texto de forma dura: 'chupem'.

"Culpem minha grandeza em coisas que vocês simplesmente nunca vão entender. Trabalho duro. Paixão. Chupa", escreveu Jon Jones.

Jones vai a julgamento no próximo dia 27.

O doping de Jones

Jones foi flagrado antes de sua luta contra Daniel Cormier no UFC 214 . O exame apontou a presença do esteroide anabolizante Turinabol. Porém, como o resultado foi divulgado apenas após o evento, 'Bones' derrotou o rival, mas teve o triunfo revertido para No Contest (luta sem resultado). O julgamento do caso foi marcado para o próximo dia 27 na Comissão Atlética da Califórnia.

Antes disso, em 2016, ele foi retirado do UFC 200 e acabou suspenso por um ano após testar positivo para clomifeno, um bloqueador de estrogênio, em exame feito fora do período de competição.

Por ser reincidente, Jon Jones pode ser suspenso por até quatro anos, mas sua equipe confia que o lutador pode ser absolvido, alegando a contaminação de um suplemento.