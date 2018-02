Lutador do UFC aparece com cigarro de maconha ao lado de crianças

Conhecido pelas polêmicas dentro e fora do octógono, Nate Diaz aprontou mais uma! Ainda em negociação para acertar seu retorno ao octógono, o lutador foi flagrado nas cadeiras assistindo ao UFC Austin, realizado neste domingo (18), com um cigarro de maconha.

Diaz, que é usuário declarado da erva e militante da legalização da droga, aproveitou que as câmeras da transmissão o focalizaram para colocar o cigarro na boca e puxar o isqueiro. O público na Arena, em Austin, foi ao delírio, mas a transmissão do evento cortou para outra imagem antes que Diaz pudesse acender o baseado (assista o momento no vídeo abaixo).

Nate tem licença para uso medicinal de maconha na Califórnia, mas no Texas, estado onde o evento foi realizado, o uso de maconha é crime.