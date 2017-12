Nate Diaz diz que UFC quer que ele ‘implore’ por McGregor

Sem lutar desde agosto de 2016, Nate Diaz não parece com pressa para retornar ao octógono. Após as duas lutas com Conor McGregor, o norte-americano juntou milhões de dólares e garantiu que não vai ser coagido a voltar a lutar. Para o "Bad Boy de Stockton", o UFC quer que ele implore pela trilogia com o irlandês e ele garantiu que não vai fazer isso.

Em entrevista ao podcast "Outside the Box", Diaz revelou que tem conversado com o Ultimate sobre voltar a lutar, mas garantiu que não vai fazer "o que os outros mandam".

"Há algumas conversas. O UFC me liga, nós conversamos, e o que eu acho é que eles querem que eu peça essa luta, que eu implore. Mas eu não preciso de nada de ninguém. Vou lutar quando eu quiser. Sou um lutador de verdade, e não vou fazer o que os outros mandam. Vou fazer o que eu quiser, e só lutarei quando falarem respeitosamente comigo", declarou.

Nate ainda ironizou alguns dos lutadores que vem desafiando-o, caso do atual campeão meio-médio Tyron Woodley, que queria enfrentá-lo no UFC 219 do próximo dia 30 de dezembro.

"Não preciso lutar com ninguém. Enfrento qualquer um, mas não porque preciso disso. Alguns caras dizem que eu não sou um lutador, e isso soa como se eles estivessem sendo manipulados para tentar me manipular e me fazerem lutar. Mas prestem atenção: vocês trabalham para alguém. Eu, não. Eu sou meu próprio chefe. Quem é o lutador agora, filhos da p***?", provocou.