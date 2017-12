Neymar contrata lutador do UFC para ser seu segurança na França

Neymar contratou um lutador de MMA para fazer parte de sua equipe de segurança na França. Trata-se de Nordine Taleb, de 36 anos, que é canadense e tem, em sua carreira, registradas 13 vitórias e 4 derrotas, em combates pelo UFC.

O próprio lutador, que já venceu o brasileiro Erick Silva em um combate pelo UFC, publicou em sua conta no Instagram duas fotos nas quais aparece ao lado de Neymar na visita que o brasileiro fez às praias de Saint Tropez, na França, antes de estrear pelo PSG.

De acordo com o portal do diário The Sun, Taleb deverá permanecer à disposição de Neymar dentro e fora de Paris.

A luta mais recente do canadense pelo Ultimate foi em maio deste ano. Na ocasião, ele derrotou o sueco Oliver Enkamp por decisão dos jurados.

Veja o post de Taleb: