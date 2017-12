Nina Ansaroff celebra vitória no UFC com abraço na namorada Amanda Nunes

Depois de enfrentar lesões e duas derrotas seguidas, a norte-americana Nina Ansaroff derrotou a compatriota Jocelyn Jones-Lybarger nesse sábado, 14, no UFC. Ela comemorou a vitória com um abraço emocionado na namorada, a também lutadora Amanda Nunes, campeã mundial na categoria peso-galo.

Ainda no octógono, Nina atribuiu a conquista ao apoio da brasileira. "Eu acabei de ver minha namorada nocautear Ronda Rousey. Isso me motivou", disse em menção à luta em que Amanda derrotou a ex-campeã mundial em apenas 38 segundos. A luta foi realizada na cidade de Phoenix, no Arizona.

Nas redes sociais, as duas compartilharam declarações e agradecimentos pela parceria, veja:

Yesss yesss the future Uma foto publicada por AmandaNunes (@amanda_leoa) em Jan 15, 2017 às 5:41 PST

Speechless Sem palavras. #ufcphoenix Uma foto publicada por AmandaNunes (@amanda_leoa) em Jan 15, 2017 às 6:24 PST