No aniversário de primeiro título, Anderson Silva é homenageado por lutador

Anderson Silva já não vive o auge de sua carreira. O brasileiro, que foi campeão do UFC entre 2006 e 2013, não emplaca duas vitórias em série desde 2012. Mas isso não impede que o Spider seja reverenciado por outros nomes do esporte. O peso pesado Alistair Overeem lembrou do aniversário da conquista de cinturão de Anderson e prestou uma homenagem através de sua conta no Twitter.

"Hoje faz 11 anos que Anderson Silva se tornou um dos campeões mais dominantes da história do UFC. Foram 7 anos invicto", escreveu o lutador com uma montagem dos momentos da vitória do brasileiro sobre Rich Franklin, no UFC 64 (confira abaixo).