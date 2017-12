'No hospital, puseram de volta', tuíta boxeador que teve orelha cortada

Foi uma das cenas mais impressionantes do esporte neste fim de semana: o boxeador inglês Stephen Smith sofreu um corte impressionante na orelha esquerda durante a luta com o mexicano Francisco Vargas, sábado à noite, no ringue do Mandalay Bay Hotel, em Las Vegas.

Neste domingo, o britânico foi às redes sociais tranquilizar os fãs - e ainda postou uma foto com a orelha costurada em seu devido lugar. "Muito obrigado pelas mensagens de apoio na noite passada, elas significaram muito. Fui ao hospital e tive minha orelha colocada de volta, então espero que tudo corra bem. Muito obrigado pelo amor e suporte de todos. Tenham um feliz Natal", tuitou Smith.

A orelha esquerda de Smith foi praticamente arrancada após um golpe do adversário, o que causou um grande sangramento. O médico foi chamado e o combate acabou paralisado no nono assalto.

O resultado foi o nocaute técnico a favor de Vargas. Smith não concordou com a decisão do médico e queria seguir na disputa, mas não foi autorizado.

Thanks very much for all your supportive messages last night, read them all and they mean a lot. Went to hospital and got my ear stitched back up so hopefully all will heal well. Thanks again for all the love and support. Have a good Christmas everyone x pic.twitter.com/cOun7ST7qX — Stephen Smith (@SwiftySmith) 10 de dezembro de 2017