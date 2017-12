No peso-mosca do UFC, Shevchenko admite ‘obsessão’ por Amanda

Após nova derrota equilibrada para Amanda Nunes, a peruana-quirguistanesa Valentina Shevchenko resolveu descer para sua divisão natural, o peso mosca, aberta recentemente pelo UFC. Mas isso não significa que ela não mantém o desejo de uma trilogia com a campeã peso galo, que venceu por decisão os dois duelos que disputaram entre si.

Shevchenko tem certeza que venceu a segunda luta entre as duas, disputada no UFC 215, e comenta que tem "negócios inacabados" com a brasileira.

"Isso está na minha mente o tempo todo. Temos negócios inacabados, Amanda e eu. Mas agora o meu foco é o peso mosca e depois disso, eu garanto que vamos voltar e falar sobre ela de novo", comentou Shevchenko, ao programa norte-americano The MMA Hour.

Agora no peso mosca, o foco a curto prazo está na nova campeã da categoria Nicco Montaño, vencedora do The Ultimate Fighter 26. Valentina disse que não tem problemas em lutar uma vez até 57 kg. antes de enfrentar a dona do cinturão.

"Claro que quero lutar pelo título de novo, mas agora como mosca. Não me importa se vou ter que lutar uma vez antes disso. Eu vou fazer isso. O meu principal objetivo é ser campeã. Eu saí dos 61 kg para os 57 kg e o meu foco é o mesmo, ser campeã. Acho que lutando com oponentes do mesmo tamanho vai me favorecer para mostrar mais técnicas e habilidades. É isso que quero mostrar, uma luta linda com lindas técnicas", encerrou.