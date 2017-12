Nocaute do ano? Colombiana acerta chutaço e 'apaga' adversária

O Legacy Fighting Alliance não é o evento de MMA mais conhecido no mundo. Porém, um nocaute aplicado por Sabina Mazo para cima de Jamie Thorton deve ajudar a divulgar o evento. Com um chute fulminante no rosto de sua rival, a colombiana finalizou a luta. As imagens já estão rodando o mundo e tem muita gente falando que foi "o nocaute do ano".

Tudo aconteceu quando a luta ainda estava no primeiro assalto e, depois de uma série de socos da americana, Sabina deu o contragolpe perfeito, com um chute certeiro, fazendo com que sua adversária caísse no chão instantaneamente.

Ainda estamos no quarto mês do ano, mas do que já aconteceu até aqui, algum nocaute foi tão impressionante quanto esse?