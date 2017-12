Noivo de Ronda Rousey diz que pediu 'conversinha' com assaltantes de sua casa

A estrela do UFC Ronda Rousey revelou recentemente que sua casa, no bairro Venice, em Los Angeles (EUA), foi assaltada enquanto ela e o noivo, Travis Browne, estavam fora da cidade. O casal conseguiu identificar os suspeitos - três garotos - por meio das câmeras de segurança, e eles foram presos.

Neste sábado, alguns portais de MMA norte-americanos revelaram que Browne, que atualmente compete nos pesos-pesados do UFC, pediu ao delegado responsável pelo caso uma 'conversinha' de cinco minutos com os assaltantes. O pedido, claro, acabou recusado.

Durante uma conversa com jornalistas, Browne - que pesa 118 kg e tem 2,04 m de altura - deu detalhes sobre o pedido para dar um 'corretivo' no jovem meliante. "Roubaram algumas coisas da minha casa em abril, mas não é um problema. O detetive me ligou e me perguntou qual a punição que eu achava que ele merecia. E eu respondi: ‘me dê cinco minutos com ele’. Aí o detetive disse que não poderiam fazer isso", contou, rindo.

Ronda, esposa de Browne, está afastada do octógono desde outubro do ano passado e não deve mais voltar a lutar, segundo o UFC.