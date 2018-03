Nova estrela da WWE, Ronda não descarta volta ao UFC: ‘Eu não duvidaria’

Ronda Rousey foi anunciada como nova estrela da WWE - liga de pro-wrestling dos EUA - no último domingo (28), mas isso não quer dizer que a loira abandonou o MMA. A ex-campeã dos galos negou os rumores sobre sua aposentadoria e não fechou as portas para o retorno ao octógono. + Ronda Rousey oficializa chegada ao WWE: ‘É a minha vida agora’

+ Jacaré fatura R$ 157 mil de bônus por 'performance da noite' no UFC Charlotte + Ronaldo Jacaré é o único brasileiro favorito no UFC Charlotte​

"É isso (aposentadoria) que aparentemente todos estão dizendo. Mas assim, eu nunca me aposentei do judô. Se é isso que vocês querem pensar, tudo o que sei é que quero me dedicar 100% do meu tempo ao wrestling neste momento e o que quer que as pessoas quiserem dizer, elas podem dizer. Eu não duvidaria de mim fazendo qualquer coisa", afirmou Rousey, em entrevista à versão norte-americana do site ESPN.

Apesar de deixar o possível retorno ao octógono em aberto, Ronda deixou claro que ainda não absorveu as derrotas para Holly Holm, em novembro de 2015, e para Amanda Nunes, em dezembro de 2016. Ao ser perguntada sobre as perdas, a ex-campeã mostrou irritação, virou o rosto e se recusou a responder o questionamento. "Eu preferiria não falar nisso agora", encerrou.

Ronda na WWE

Até o momento Não não existem informações sobre para qual divisão da WWE Ronda Rousey deverá ser adicionada. Entretanto, é especulado que ela faça parte do RAW. A data para o debute ainda não é certo.