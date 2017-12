Novo campeão do UFC exalta José Aldo: 'Brasil precisa celebrar este homem'

No último sábado, Max Holloway surpreendeu a todos quando superou José Aldo no UFC Rio e se tornou o novo campeão entre os pesos-pena. Apesar disso, o havaiano, o contrário do que fazem outros atletas do evento, como Conor McGregor, não "tirou sarro" de seu adversário e sim o exaltou.

Em uma carta divulgada por meio de seu Instagram, Holloway agradeceu tudo que o brasileiro fez pelo evento e mais especificamente pela categoria em que eles competem: "Ele é um dos maiores da história e a história dele sempre será uma inspiração para mim e para o povo do Havaí. Obrigado, Zé".

Confira a carta na íntegra:

"Perder é parte do jogo da luta. A noite de sábado não tira nada do legado dele. Este é o cara que apareceu na academia dele algumas vezes sem comer no dia anterior porque era muito pobre. Este é o cara que construiu a divisão dos penas e se tornou rei. Este é o cara que encontrou motivação para seguir conquistando o que ele já tinha. Ele defendeu seu trono. Este é o cara que não começou na pole position neste mundo e veja o que ele conquistou. O Brasil precisa celebrar este homem. Açaí com leite e castanha de caju para todos. Ele é um dos maiores da história e a história dele sempre será uma inspiração para mim e para o povo do Havaí. Obrigado, Zé"