Novo fenômeno do MMA? Anderson Silva treina boxe com filho para o UFC Rio

Em período de preparação para o UFC Rio, onde vai encarar o norte-americano Kevin Gastelum no UFC 212, no dia 3 de junho, no Rio, o lutador Anderson Silva vem contando com uma forcinha do filho Gabriel, de 19 anos, nos treinos.

Gabriel vem agindo como sparring (auxiliar) no treinamento de alguns golpes de boxe, mas Spider vem, claro, evitando pancadas mais duras e potentes. Tudo para "afiar a mão" para o confronto próximo.

Uma vídeo foi publicado pelo lutador no Instagram, mostrando o treino ao lado do filho. "Eu me desenvolvo e evoluo com meu filho. Eu me desenvolvo e evoluo com meu pai. Se o papo for boxe MMA ? Ah! Esse é comigo. E se o assunto é aprender Tudo bem, é contigo. A evolução aqui é de pai para filho. Beijo Obama", escreveu Spider.

A luta no UFC Rio será a 44ª na carreira de Anderson Silva, que soma 34 vitórias, oito derrotas e uma desclassificação, esta no combate em que foi flagrado no doping, em 2015. No último confronto, o brasileiro vendeu o norte-americano Derek Brunson, em fevereiro, em Nova York.

Confira as imagens do treino de Anderson Silva: