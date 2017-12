Novo lutador contratado do UFC aparece fumando ao lado de Snoop Dogg

Sean O’Malley, mais recente contratação do UFC, apareceu fumando um cigarro "suspeito" em vídeo publicado em suas redes sociais. O fato de estar ao lado do rapper Snoop Dogg, que nunca escondeu ser usuário de maconha, fez os fãs questionarem o conteúdo do cigarro artesanal fumado pelo lutador.

A cena aconteceu nos bastidores do ‘Dana White’s Tuesday Night Contender Series’, programa criado pelo chefão do UFC. O cantor foi convidado para comentar espécie de reality show de oito episódios, que busca revelar novos talentos para a organização. O programa foi gravado na cidade de Las Vegas (EUA), no Estado de Nevada, onde o uso recreativo da planta foi liberado no dia 1º de julho.

Sean O’Malley derrotou Alfred Khashaykan por nocaute em luta exibida no reality. Além de um contrato com o UFC, a vitória empolgou o rapper e gerou sua visita ao novo reforço do Ultimate.