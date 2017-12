Novo visual de Popó viraliza e boxeador se defende: 'Importante é ser feliz'

2017 já começou e veio com muitas novidades. Uma das principais é o novo cabeço do ex-boxeador Popó, que decidiu descolorir as madeixas e testar um visual diferente do que tinha quando foi multicampeão em duas categorias no boxe. A mudança repentina pegou os seus fãs de surpresa e muitos começaram a zombar de Popó.

Agora, conserta lá pessoal do @siteego @nanarude Uma foto publicada por Acelino Popó Freitas (@popofreitas) em Jan 2, 2017 às 1:00 PST

Porém, apesar do bom humor, o ex-pugilista baiano parece que não gostou muito das brincadeiras e comparações com celebridades como a atriz brasileira Nicette Bruno, a apresentadora Astrid Fontenelle, além de estrelas como Meryl Streep e Marilyn Monroe. "Aí galera, o importante é ser feliz e entrar 2017 com dinheiro na conta e sem dever nada a ninguém! Deixe que digam, que pensem e que falem", postou ele em seu Instagram nesta terça-feira, ao lado de uma foto com seu novo visual.

Confira algumas das comparações encontradas nas redes sociais:

gente o Popó ta a cara da Astrid Fontenelle pic.twitter.com/St14PgoO5O — fe paes leme (@vaaaifelipe) 2 de janeiro de 2017