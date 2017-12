Nurmagomedov deixa de ganhar R$ 1,6 milhão após ser impedido de lutar

Hospitalizado às vésperas do UFC 209 e obrigado pelos médicos a se retirar do card, Khabib Nurmagomedov deixou de ganhar 500 mil dólares (cerca de R$ 1,6 milhão). A informação foi revelada pelo site ESPN dos EUA, em publicação que revelou que a bolsa do rival Tony Ferguson era de ‘apenas’ 250 mil dólares.

O chefão do UFC Dana White criticou equipe do lutador russo, que segundo ele tomou decisões precipitadas e sem consultar os médicos da organização. "Basicamente, seu time decidiu levar ele para um hospital qualquer em Las Vegas no lugar de ligar para nosso médico, que toma conta de toda parte médica. Eles fizeram isso da forma deles. Se eles tivessem feito isso tudo do jeito certo, a luta provavelmente poderia ter sido salva", criticou.

A luta contra o norte-americano Tony Ferguson garantiria ao vencedor a chance de desafiar Conor McGregor pela unificação dos títulos dos pesos-leve.