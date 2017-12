Nurmagomedov provoca McGregor: 'Quero fazê-lo desistir'

O russo Khabib Nurmagomedov já deixou claro que quer, já em sua próxima luta, disputar o cinturão da categoria, principalmente se Conor McGregor o estiver defendendo. Em entrevista ao site TMZ Sports, o número 1 do ranking dos leves do UFC provocou o irlandês e ainda disse que quer acabar com a euforia sobre o "Notório".

“Eu quero derrubá-lo, falar com ele, dar tapas nele, deixá-lo nervoso… Coisas do tipo: ‘Ei, levanta! Vamos! Cadê o seu boxe?’ Brincar e fazê-lo desistir. Isso é o que eu quero. Mas não quero finalizá-lo no primeiro, segundo ou terceiro round. Quero bater nele por 25 minutos, nos cinco rounds. Quero fazê-lo ficar muito mal, acabar com aquela banca”, respondeu Nurmagomedov, que tem cartel invicto de 24 lutas nas artes marciais mistas. O russo, no entanto, terá que esperar para enfrentar McGregor. Isto porque, pelo nascimento do filho, o irlandês deve voltar ao octógono apenas em maio de 2017.