O dia em que George Foreman lutou contra 5 adversários

Jogadores de tênis, em alguns torneios, jogam por 1h30 em um dia e descansam no outro. Em Olimpíadas, as disputas de vôlei e basquete também são neste ritmo.

Nas lutas, os intervalos, devido à lesões, costumam ser ainda maiores e podem atingir quatro ou cinco meses. Mas em 26 de abril de 1975, o peso pesado George Foreman aceitou o desafio de enfrentar cinco adversários na mesma noite. Um atrás do outro.

O feito foi a forma encontrada para o então ex-campeão ganhar moral após a derrota histórica para Muhammad Ali no ano anterior e, ao mesmo tempo, ganhar um bom valor em dinheiro.

Alonzo Johnson, Jerry Dude, Terry Daniels, Charlie Polite e Boone Kirkman, pugilistas limitados, foram os escolhidos para subirem no ringue diante de um gigantesco Foreman. E o que se viiu foi um massacre.

George Foreman bateu sem dó e nocauteou, com facilidade, os cinco rivais da noite.