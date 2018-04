Ortega revela convite para subir de peso e enfrentar Khabib no UFC 223

Garantido como próximo desafiante ao título dos penas (até 65,7 kg.), Brian Ortega por pouco não disputou o cinturão na divisão de cima. O norte-americano revelou que havia recebido o convite para substituir o lesionado Tony Ferguson e encarar o russo Khabib Nurmagomedov pelo título dos leves.

O combate seria a luta principal do UFC 223, evento que acontece no próximo sábado, 7, em Nova York, nos Estados Unidos. Porém, o campeão da categoria de penas, Max Holloway respondeu o chamado do Ultimate e aceitou a luta, frustrando o 'T-City'.

“Só pra constar: Dana me ligou ontem para ver se eu aceitaria lutar com o Khabib já que o Max não tinha respondido. Eu topei. Eventualmente, o Max respondeu também e o Dana deu a luta pra ele. Se tudo der certo, eu ganho a minha chance contra ambos”, escreveu Ortega em sua conta no Twitter.

Revelação da divisão de penas, Brian Ortega, de 27 anos, está invicto no MMA com 14 vitórias em 14 lutas como profissional. O norte-americano já havia aceitado entrar em uma disputa em cima da hora, quando substituiu justamente Max Holloway no UFC 222, no início de fevereiro, e derrotou o favorito Frankie Edgar por nocaute no primeiro round. O triunfo garantiu ao lutador a chance de disputar o cinturão dos penas em sua próxima luta.