Oscar de la Hoya diz que McGregor tem 'chance zero' contra Mayweather

O ex-boxeador norte-americano Oscar de la Hoya - que em sua carreira conquistou a medalha de ouro nos Jogos de Barcelona-1992, entre outros títulos do boxe - disse ao site TMZ que não vê chances do campeão dos leves do UFC, Conor McGregor, vencer o pugilista Floyd Mayweather na "luta do século", em 26 de agosto, em Las Vegas.

Na entrevista, sobre as chances de McGregor, De la Hoya comentou: “Não, nenhuma chance. Gostaria que ele conseguisse, mas não rola. Se eu já não consegui acertar meus golpes, imagina ele… Vá com socos no corpo dele ou um chute alto na cabeça (risos). Você acha que o Conor McGregor é melhor do que eu no meu auge?"

O próprio Hoya chegou muito perto de impor a Mayweather a primeira derrota de sua carreira. Em 2007, os dois se enfrentaram num combate que se estendeu por "intermináveis" 12 rounds, e Floyd acabou vencendo em decisão dividida dos juízes.

Ao longo de sua trajetória nos ringues, De la Hoya acumulou 39 vitórias em 45 lutas - números inferiores aos do próprio Mayweather. Aposentado desde 2015, o norte-americano vai voltar apenas para enfrentar o irlandês McGregor. Mayweather já tem 49 lutas na carreira, tendo vencido todos os 49 combates.