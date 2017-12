Pai de Mayweather diz que filho vai 'dar uma surra' em McGregor

O pai do boxeador norte-americano Floyd Mayweather Jr. afirmou que o filho vai "dar uma surra" no campeão dos leves do UFC, o Conor McGregor, na 'luta do século', marcada para o dia 26 de agosto, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (Estados Unidos). Ao NBC Sports, Floyd Mayweather Sr., que também foi lutador, afirmou ainda que McGregor vai "deixar o ringue envergonhado".

"Vou te dizer uma coisa: mesmo se a luta for à distância, Floyd vai dar uma surra nele. Isso é o que vai acontecer. Da forma como Conor quiser lutar, ele será detonado. E ninguém vai dizer que estou errado, porque todo mundo sabe que ele vai levar uma surra de qualquer forma", afirmou Floyd pai, que prometeu ainda "algumas novidades" no estilo a ser mostrado pelo filho.

"Há algumas coisas que quero fazer, e algumas coisas que Floyd pode fazer. Seremos capazes de bater bem nele. Você pode crer em uma coisa, vocês todos vão ver algo novo nessa luta. Vocês vão ver algo que ele nunca mostrou antes. Quando vocês virem, vão saber do que estou falando".

O combate vai acontecer sob as regras do boxe e, caso aplique golpes de MMA no adversário, McGregor vai ter até mesmo que pagar uma multa bastante pesada. Com 49 lutas na carreira - e 49 vitórias - Mayweather vem sendo apontado como favorito nas bolsas de apostas.