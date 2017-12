Pai de Mayweather ignora Justin Bieber após palpite: 'nem entende de boxe'

Floyd Mayweather Sr., pai do supercampeão de boxe norte-americano que no dia 26 enfrenta lo lutador de MMA e campeão do UFC Conor McGregor na "luta do século", não gostou muito da previsão feita pelo cantor teen Justin Bieber de que Mayweather não conseguirá nocautear o adversário.

Segundo Mayweather pai, o filho "não vai correr qualquer risco" no combate, marcado para daqui a nove dias, em, Las Vegas. "Justin Bieber conhece Floyd, mas não como eu o conheço, mas ele (Bieber) sequer entende de boxe", afirmou ao portal TMZ. "Será um dinheiro fácil", previu.

E que dinheiro - o norte-americano, que na carreira tem 49 lutas e 49 vitórias, prevê um lucro de US$ 300 milhões (cerca de R$ 951 milhões) na superluta contra Conor McGregor no boxe. Já o irlandês do UFC prevê embolsar algo como US$ 100 milhões (R$ 317 milhões), mas regras preveem que ele perca 90% ou mais da bolsa caso aplique algum golpe de MMA no adversário.

Nesta quinta-feira, a Comissão Atlética de Nevada (NAC) autorizou que os dois utilizem, no duelo, luvas mais leves do que as regulamentadas, atendendo a um pedido de Mayweather. "Para ter mais sangue", ele afirmou.