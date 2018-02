Para Cris Cyborg, Ronda Rousey ainda não superou derrotas no UFC

Mesmo sem nunca ter enfrentado Ronda Rousey no MMA, Cris Cyborg foi tida como uma das principais rivais da ex-campeã peso galo do UFC. Hoje dona do cinturão pena do Ultimate, a brasileira falou sobre a mudança da norte-americana, que trocou o UFC pelo WWE (telecatch). Para Cris, Rousey não conseguiu superar as derrotas sofridas no MMA e, por isso, mudou de ares.[ + Ultimate reserva 12 de maio para o UFC 224, no Rio de Janeiro​

Em entrevista ao site norte-americano MMA Fighting, a brasileira insinuou que Ronda precisaria de ajuda profissional para lidar com os nocautes sofridos para Holly Holm e Amanda Nunes e disse esperar a felicidade da ex-rival na nova fase de sua carreira.

"Acho que ela será feliz na WWE e é completamente diferente da realidade do MMA. Por exemplo, as vitórias e derrotas são decididas antes dos shows. Acho que é normal ela querer fazer essa mudança. Na verdade, só podemos falar sobre coisas que já superamos nas nossas cabeças e ela não superou suas derrotas no MMA ainda. Mesmo em um outro estágio na carreira dela. Algumas pessoas precisam de ajuda profissional para isso", comentou Cris.

Enquanto Ronda segue para o WWE, Cyborg se prepara para enfrentar a compatriota Amanda Nunes, após ter vencido Holly Holm. Curiosamente, a brasileira vai enfrentar as duas únicas lutadoras a superar Rousey no UFC. Enquanto isso, a norte-americana se prepara para sua estreia oficial no WWE, que deve ocorrer no maior show da companhia no ano, marcado para o dia 8 de abril.