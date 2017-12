Por novela, Paolla Oliveira treina com única lutadora a vencer Cris Cyborg

Na novela "A Força do Querer", da Rede Globo, a atriz Paolla Oliveira interpreta Jeiza, uma policial que sonha em ser lutadora profissional de MMA. E para se preparar para o papel, ela passou a ser treinada por Erica Paes, um dos principais nomes da modalidade no país.

Erica é até hoje a responsável pela única derrota no cartel de Chris Cyborg, conquistada por finalização, em 2005. "Sou a única a vencer a Cyborg até hoje em uma luta. É uma honra para mim, principalmente pelo patamar que ela também conseguiu atingir. Tenho respeito e admiração por ela, afinal, somos duas atletas de grande referência e respeito no meio", disse Erica em entrevista ao UOL Esporte, publicada nesta segunda-feira.

Erica também contou como foi chamada para ajudar Paolla Oliveira e que, devido a isso, deu uma pausa em sua carreira. "A Gloria Perez me encontrou graças ao seu pesquisador, Fábio Fabrício Fabretti, que me indicou. Ela me contou que tinha uma lista com vários nomes e escolheu a mim. Já me sinto lisonjeada desde aí. É fabuloso poder ajudar uma profissional com tanta visibilidade como a Gloria. Estou me dedicando ao máximo e com muita expectativa", explicou a lutadora.

E completou: "Nunca deixei de lutar. Atualmente estou comprometida com a Globo, por conta da novela, e tenho me dedicado a isso. Mas adianto que lutar faz parte de mim, está no meu sangue, no ar que respiro, grudado na minha alma. Amo lutar, assim como amo viver. E quanto mais trabalhos realizar a respeito da luta, seja como lutadora, atriz ou instrutora, fico feliz".

Quanto a Paolla, Erica não economiza elogios à disciplina e foco da aluna. "Paolla é uma mulher que também ama o que e faz e entrega o seu sangue. No início do trabalho nossa rotina era de quatro a cinco dias na semana. Agora nossos treinos, são de duas a três vezes na semana dependendo da agenda dela. Temos uma rotina intensa, mas séria e divertida, pois fazemos com prazer. Paolla é dedicada e disciplinada. Investe na sua personagem e para isso dispensa horas do seu tempo para os treinos."

"Ela foi graduada com dois graus na faixa branca, é completamente envolvida. Chegou a dizer que não pretende parar mais de treinar. Inclusive achamos engraçado quanto a polêmica criada em cima das marcas roxas deixadas nos membros da Paolla, no início. Tudo faz parte. Ela é intensa em tudo o que faz e está bem notável a sua estrutura muscular", finalizou.