Pesagem do UFC 217 tem deboche e até ‘reza’ durante encaradas

O maior evento do ano não poderia ter uma pesagem sem situações diferentes. E foi assim que o evento pré-UFC 217 se desenrolou, com as três lutas de título apresentando bastante intensidade nas encaradas. Na luta principal, o desafiante Georges St. Pierre debochou da seriedade e das provocações do campeão Michael Bisping, que se irritou e chegou a dar um tapa na mão do canadense, além de segurar o punho do seu adversário, enquanto o presidente do UFC, Dana White, tentava, em vão, impedir o inglês de encostar no seu desafiante.

Na terceira luta mais importante da noite, as duas atletas disputando o título peso palha fizeram uma das encaradas mais intensas dos últimos tempos. Enquanto a campeã Joanna Jedrzejczyk provocava Rose Namajunas com um dedo em seu rosto, a desafiante apenas rezava, olhando fixamente para a adversária polonesa, com um rosto sem nenhuma expressão. Após a encarada, ambas as lutadoras se mantiveram com o olhar fixo uma na outra, enquanto eram entrevistadas.

Já no combate entre os galos e ex-companheiros de equipe Cody Garbrandt e TJ Dillashaw, o encontro também foi recheado de intensidade. Ex-companheiros de equipe, Cody e TJ protagonizaram uma encarada cheia de provocações, com o campeão "No Love" xingando seu arquirrival, enquanto o desafiante TJ apenas sorria, irônico.

Os brasileiros Ricardo Carcacinha e Paulo Borrachinha tiveram encaradas tranquilas com seus adversários, Aiemann Zahabi e Johny Hendricks, respectivamente. O peso médio Borrachinha ainda ensaiou uma provocação em inglês sobre o ex-campeão meio-médio, que não mordeu a isca e permaneceu calado.