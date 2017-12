Peso-pesado brasileiro é retirado do UFC São Paulo após cair no doping

O peso-pesado Carlos Boi terá que esperar mais um pouco para fazer sua estreia no UFC. Agendado para enfrentar o dinamarquês Christian Colombo no evento que acontecerá em São Paulo, dia 28 de outubro, o lutador foi retirado do card após ser notificado por uma potencial violação da política antidoping da USADA (Agência Antidoping dos Estados Unidos). A substância proibida usada pelo brasileiro ainda não foi revelada.

Invicto no MMA, Boi, aos 22 anos, venceu as oito lutas que realizou, sendo seis por nocaute e duas por pontos. Seu triunfo mais recente foi em maio deste ano, quando nocauteou Francisco ‘Apaga a luz’ na segunda edição do Qualify Combat.

O UFC São Paulo, último evento da organização no Brasil em 2017, terá o retorno de Lyoto Machida, suspenso pelos últimos 18 meses. O ex-campeão meio-pesado enfrenta Derek Brunson na luta principal do show, em duelo válido pelos médios. Dentre os brasileiros, também em ação estarão nomes como Demian Maia, Antônio Cara de Sapato, Thiago Marreta, Francisco Massaranduba e John Lineker.