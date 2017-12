Por diretor fã de UFC, Conor McGregor pode se tornar astro de Game of Thrones

Primeiro campeão simultâneo em duas categorias diferentes do UFC, o irlandês Conor McGregor pode tentar uma nova carreira logo logo. Segundo o jornal The Sunday Times, da Irlanda do Norte, o "Notório" teria aceitado fazer um papel em uma das duas últimas temporadas de Game of Thrones, da HBO. Ainda não foi divulgado qual papel McGregor interpretaria, nem em quantos episódios ele apareceria.

De acordo com a publicação, "ele foi procurado pela HBO, já que um dos diretores é muito fã de UFC. Eles acreditam que ele poderia ser perfeito para o programa". Após seis temporadas, Game Of Thrones está confirmada para ser filmada até a oitava. A sétima já está sendo produzida e deve ser lançada durante o verão no hemisfério norte, entre os meses de junho e setembro.