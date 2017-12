Por etiqueta em casaco, Alvarez pede para McGregor 'parar de mentir'

Horas depois da discussão entre Eddie Alvarez e Conor McGregor na entrevista coletiva do UFC 205, em Nova York, nesta quinta-feira, o lutador americano voltou a provocar o irlandês.

Alvarez publicou no Facebook uma foto de McGregor em que é possível algo parecido com uma etiqueta no casaco usado pelo "Notório" durante o evento. "Pare mentir para seus fãs. Alugada ou roubada?", colocou o atual campeão dos leves na legenda.

Contra Conor McGregor, Eddie Alvarez defenderá seu cinturão dos leves pela primeira vez no UFC 205, neste sábado, no Madson Square Garden, em Nova York.