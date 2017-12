Por 'nova experiência', Snoop Dogg é contratado como comentarista do UFC

Um dos rappers mais famosos da atualidade, Snoop Dogg é conhecido por suas letras cômicas e sisceras, que mostram como ele tem personalidade e opinião forte. A partir de agora, ele terá mais um motivo para mostrar toda essa sinceridade, já que acaba de se juntar ao time de comentaristas oficiais do UFC, maior evento de MMA do mundo.

O cantor se juntará ao ex-lutador Urijah Faber para a realização de um quadro em programa chamado "Dana White's Tuesday Night Contender Series", que irá ao ar a partir do dia 11 de julho todas as terças-feiras no UFC Fight Pass. A ideia é que ele emita uma "nova visão" sobre as lutas em um quadro que se chamará "SnoopCast".

"Eu sou um grande fã do UFC e estou ansioso para me juntar ao time e trazer minha visão única sobre as ações. Vocês todos terão uma nova experiência com Dogg no microfone”, afirmou ele por meio de uma nota.