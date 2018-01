Primo de Khabib Nurmagomedov fará estreia no UFC em Belém

Khabib Nurmagomedov vem de vitória arrasadora sobre Edson Barboza no UFC 219 do último sábado, e começou o ano com outra boa notícia: seu primo, Abubakar Nurmagomedov foi contratado pelo Ultimate e fará sua estreia no UFC Belém, marcado para o dia 3 de fevereiro, contra adversário que ainda será definido pela organização.

O próprio Khabib deu a notícia da contratação de seu primo através do seu Instagram. A exemplo do peso leve, Abubakar é outro atleta que treina com o pai do algoz de Barboza, Abdulmanap Nurmagomedov. Abubakar é peso meio-médio e tem um cartel de 14 vitórias e uma derrota em sua carreira. Ele vinha lutando pelo WSOF e, entre seus principais triunfos, está uma vitória sobre John Howard, ex-lutador do UFC.

O UFC Belém terá como luta principal um duelo entre pesos médios: o brasileiro Lyoto Machida, ex-campeão meio-pesado, enfrenta Eryk Anders, invicto até agora com 10 vitórias em 10 lutas. Além de Lyoto, outros brasileiros estão confirmados para o evento, como Thiago Marreta (enfrenta Anthony Smith), Alan Nuguette, que volta contra Damir Hadzovic, e Deiveson Figueiredo, que enfrenta Joseph Morales. A quirguistanesa Valentina Shevchenko fará sua estreia no peso mosca diante da brazuca Priscila Cachoeira.

Lutas do UFC Belém (por enquanto):

Peso médio: Lyoto Machida x Eryk Anders

Peso mosca: Valentina Shevchenko x Priscila Pedrita

Peso médio: Thiago Marreta x Anthony Smith

Peso mosca: Deiveson Figueiredo x Joseph Morales

Peso pesado: Timothy Johnson x Marcelo Golm

Peso palha: Maia Stevenson x Polyana Viana

Peso galo: Iuri Marajó x Joe Soto

Peso leve: Alan Nuguette x Damir Hadzovic

Peso meio-médio: Abubakar Nurmagomedov x a definir