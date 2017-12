Procura por ingressos de Mayweather x McGregor ainda está baixa

Embora a organização da luta não admita, até o momento poucos fãs se interessaram pelos ingressos do combate do século entre Floyd Mayweather e Conor McGregor. Segundo reportagem do USA Today, o alto valor dos ingressos pode estar afastando os torcedores da luta, que vai ser disputada sob as regras do boxe.

Há tantos assentos abertos, que os fãs podem comprar seis bilhetes juntos na mesma fileira, em 162 pontos diferentes de toda a T-Mobile Arena, em Las Vegas, entre as centenas de entradas que ainda restam, informa a reportagem.

As entradas mais baratas custam cerca de US$ 3.500 (cerca de R$ 11.500). Os mais caros custam em torno de US$ 15 mil (ou cerca de R$ 50 mil).

O promotor da luta Leonard Ellerbe, no entanto, disse estar "muito feliz" com a venda até o momento. "Estamos no nosso caminho para quebrar nosso próprio recorde de vendas".

O discurso otimista mesmo diante dos números ruins pode se explicar, já que uma baixa nas vendas pode prejudicar a arredação da luta.