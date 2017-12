Provocação? Chefão do UFC divulga vídeo de McGregor nocauteando rival

Faltando exatamente duas semanas para o combate entre Conor McGregor e Floyd Mayweather, apontado por muitos como a "luta do século", Dana White, presidente do UFC e um dos responsáveis pelo combate sair do papel, mostrou a evolução de seu "pupilo" dentro do boxe.

Here is the video everyone wanted to see of Conor vs Paulie Malignaggi former IBF and WBA World Champion @TheNotoriousMMA pic.twitter.com/GfFP3SKsye — Dana White (@danawhite) 12 de agosto de 2017

"Esse é o vídeo que todo mundo quer ver", escreveu o mandatário, completando: "Para todo mundo que acha que o Conor McGregor não sabe lutar boxe, essa luta será A LUTA. Conor McGregor x Paulie Malignaggi - ex campeão da IBF/WBA". Vale lembrar que o irlandês está acostumado a lutar MMA e teve que se adaptar ao novo estilo para aceitar a luta contra o americano que nunca perdeu na carreira.