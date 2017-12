Próximo rival de Anderson Silva é flagrado no doping por uso de maconha

O norte-americano Kelvin Gastelum "atropelou" Vitor Belfort no UFC Fortaleza, não dando a menor chance para o lendário lutador brasileiro. Após a luta, porém, mostrou todo o seu carisma ao cantar uma música de Wesley Safadão. Até por toda a simpatia que adquirio do povo brasileiro, foi escolhido para ser o próximo adversário de Anderson Silva, em combate marcado para o dia 3 de junho, novamente no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele, porém, não poderá vir. Isso porque foi flagrado no exame antidoping nesta quinta-feira.

O exame feito pela USADA (Agência Antidoping dos EUA) e divulgado pelo UFC, confirmou a presença da substância “Carboxy-Tetrahydrocannabinol (“Carboxy-THC”), que é um metabólito de maconha e/ou haxixe, acima do limite de 180 ng/mL. Por causa disso, ele foi suspenso provisoriamente e retirado do card do evento de junho, aguardando a definição de seu caso sem a possibilidade de competir.

Segundo o UFC, Anderson Silva continua no card e o seu oponente deve ser conhecido em breve.