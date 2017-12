Qual deles? Mayweather divulga foto de time de basquete da 5ª série

Oficialmente aposentado após a vitória sobre Conor McGregor, Floyd Mayweather publicou em sua conta no Instagram uma foto do seu time de basquete da 5ª série. Você consegue adivinhar qual desses meninos se tornou um dos melhores pugilistas de todos os tempos?

Caso não tenha identificado, é o segundo garotinho sentado da direita para a esquerda.

Essa não é a primeira vez que "Money" demonstra seu apreço por basquete. Em diversas outras publicações em suas redes sociais, ele já apareceu em ginásios da NBA ao lado dos filhos, também junto de Isaiah Thomas, armador recém-contratado pelo Cleveland Cavaliers, ou até arriscando alguns arremessos.

Além disso, ao postar foto com Magic Johnson, que adquiriu parte do Los Angeles Lakers, ele também expôs sua vontade de adquirir uma franquia da liga. "Acabei de ter um encontro incrível com Magic Johnson. Já está na hora de comprar um time da NBA. Se você está disposto a vender sua franquia, por favor entre em contato comigo", colocou Mayweather na legenda da publicação.

Menos de 24 horas depois de derrotar McGregor, ele também participou de uma partida beneficente de basquete para ajudar a Fundação de Câncer Infantil de Nevada. Em vídeo divulgado pela ESPN americana, é possível vê-lo dando bons chutes na direção do aro.

Just had a great meeting with @magicjohnson. It's about time for me to buy an NBA team. if you're ready to sell your NBA team, please get in touch with me. #TMT #Michigan #LivingLegends #Businessmen Uma publicação compartilhada por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Mai 4, 2017 às 8:20 PDT

Just shooting around, working on my midrange jumper #nba @iam_jcraw @agentearle @nba Uma publicação compartilhada por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Ago 1, 2017 às 9:56 PDT

Everybody follow and wish my #TMT brother a happy birthday @isaiahthomas Uma publicação compartilhada por Floyd Mayweather (@floydmayweather) em Fev 8, 2017 às 12:29 PST