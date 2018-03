Rafael dos Anjos e Colby Covington podem se enfrentar por título interno no Rio

O Ultimate parece ter perdido a paciência com o campeão dos meio-médios Tyron Woodley. Sem previsão de voltar ao octógono, o norte-americano não luta desde julho de 2017, quando bateu Demian Maia. Com isso, a organização quer criar o cinturão interino da categoria e colocá-lo em jogo no Brasil. De acordo com o site 'BJPenn.com', o show planeja agendar a disputa entre Rafael dos Anjos e Colby Covington para o UFC 224, dia 12 de maio, no Rio de Janeiro.

+ Ronda após derrota para Amanda Nunes: ‘Achava que Deus me odiava’

+ Confirmado: Mauricio Shogun encara Volkan Oezdemir no UFC Chile

+ Tanquinho sobre doping: ‘Nunca usei nenhuma substância proibida’

Rafael dos Anjos, que tem um histórico profissional de 28 vitórias e nove derrotas, é ex-campeão dos leves e está na segunda posição no ranking da categoria de meio-médios. Caso a luta pelo título interino seja confirmada, o brasileiro terá a chance de fazer história em casa. Ele pode se tornar o primeiro atleta do país, e o quinto do mundo, a conquistar o cinturão do UFC em duas divisões diferentes. Até o momento apenas BJ Penn, Randy Couture, Conor McGregor e Georges St. Pierre conseguiram tal feito.

Por sua vez, Covington deve encontrar um ambiente hostil no Brasil.A última vez em que ele se apresentou no Brasil, quando derrotou Demian Maia no UFC São Paulo, em outubro passado, o norte-americano provocou a torcida e chegou a dizer que os 'brasileiros eram animais sujos'. O lutador, de 30 anos de idade, tem um cartel de 13 vitórias e apenas uma derrota.

UFC 224

O UFC 224 terá como atração principal a disputa do cinturão peso galo feminino entre Amanda Nunes e Raquel Pennington. Em outro duelo bastante aguardado, os brasileiros Vitor Belfort e Lyoto Machida fazem o combate de ex-campeões da noite. Nomes como: Ronaldo Jacaré, John Lineker e Thales Leites também estão confirmados no show.