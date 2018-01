Rampage e Sonnen fazem aposta inusitada para o Bellator 192

Apesar de serem amigos pessoais fora do mundo das lutas, Rampage Jackson e Chael Sonnen irão se enfrentar na primeira rodada do torneio peso pesado do Bellator, em duelo que acontecerá no dia 20 de janeiro. Para tornar a disputa ainda mais interessante, Rampage fez aposta inusitada com Sonnen: a cada queda que levar do amigo, ele irá pagá-lo US$ 10 mil extras.

Os dois participaram de programas de TV e rádio para promover o Bellator 192 em Los Angeles e, enquanto trocavam provocações em clima amigável, Rampage fez a aposta com o rival e pediu que ele pagasse US$ 500 por cada jab que ele conectar em seu rosto.

+ Conheça os brasileiros que podem disputar o cinturão do UFC em 2018

+ Campeã peso-leve do Rizin, Cindy Dandois quer enfrentar Cris Cyborg

+ Siga o Fera no Twitter!

"Eu vou te dar US$ 10 mil para cada queda que você conseguir em cima de mim. Você não vai me quedar. Não vai me quedar nenhuma vez. Eu estou disposto a dar US$ 10 mil por cada queda. Não seja uma p..., Sonnen e me dê US$ 500 por cada jab (que conectar)", comentou Rampage durante a gravação do Bellator Countdown.

Sonnen não só aceitou a aposta como declarou que isso vai mudar seu plano de jogo, já que ele vinha pensando em apenas uma queda por round antes da promessa do adversário.

"Então serão US$ 10 mil para cada vez que eu te colocar de bunda no chão? Eu estava planejando fazer isso uma vez por round e levar meu cheque para casa. Mas US$ 10 mil...até para um cara rico, US$ 10 mil é um bom dinheiro", comentou.