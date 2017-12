Registro histórico de luta de Bruce Lee é restaurado e bomba na internet

Considerado um dos maiores nomes das artes marciais em todos os tempos e um grande astro dos filmes de gênero, Bruce Lee é uma verdadeira lenda para quem curte lutas. Isso ficou comprovado com a divulgação de um vídeo em que ele aparece lutando e já foi visto mais de 7 milhões de vezes no YouTube.

No vídeo, Lee aparece enfrentando Ted Wong, um de seus pupilos e se destaca pela velocidade nos movimentos. Segundo a descrição, "esse é o único registo de combate real de Bruce Lee em uma luta de MMA", destacando ainda que foi feita uma restauração em 4K na imagem para que ela pudesse ser assistida.

Astro de filmes como "Operação Dragão" e "A Fúria do Dragão", Bruce Lee morreu com apenas 32 anos, depois de sentir uma dor de cabeça. Após sua morte, os médicos descobriram que ele estava com um inchaço considerável eu seu cérebro. Apesar da morte precóce, ele até hoje é lembrado por ter ajudado a mudar a maneira como os asiáticos são apresentados em filmes de Hollywood.