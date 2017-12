Revelado o pôster oficial da luta entre McGregor e Mayweather; veja

Após a confirmação da data e local - 26 de agosto, em Las Vegas (Estados Unidos) - o combate do século entre os campeões de boxe, Floyd Mayweather, e dos leves do UFC, Conor McGregor, já ganhou seu pôster oficial. Os dois lutadores vão se enfrentar sob as regras do boxe.

Mayweather, que tem 40 anos, está aposentado do boxe desde setembro de 2015, quando venceu Andre Berto, e na carreira já fez 49 lutas, com impressionantes 49 vitórias.

Ele já anunciara em março deste ano, porém, que deixaria a aposentadoria apenas para enfrentar Conor McGregor. Este último, de 28 anos, soma incríveis 25 vitórias e três derrotas em sua carreira no MMA.

O combate deve ocorrer na T-Mobile Arena e é considerado o evento com maior potencial de venda de pacotes de pay-per-view da história, com arrecadação prevista para além de R$ 2,5 bilhões (US$ 600 milhões, aproximadamente).